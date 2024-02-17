انطلاق فعاليات مهرجان الأحساء الأول للصقور وسط مشاركة واسعة

من جهته، أوضح الصقار سلطان بن مشهور العتيبي، أن فوزه بشوط جير شاهين + جير تبع "فرخ"، بدايةٌ موفقة بالنسبة له وللصقور التي يشارك بها؛ مؤكدًا أنه قدّم أداءً مميزًا.