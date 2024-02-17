انطلاق فعاليات مهرجان الأحساء الأول للصقور وسط مشاركة واسعة

انطلقت فعاليات مهرجان الأحساء الأول للصقور، اليوم السبت، وسط مشاركة نخبة كبيرة من ملاك الصقور على مستوى مناطق المملكة؛ وذلك بموقع جبل الأربع -20 كم عن مدينة الهفوف- بمحافظة الأحساء، برعاية المحافظ الأمير سعود بن طلال بن بدر
وقال رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان عبدالعزيز بن فهد الموسى: إن المهرجان يستمر حتى 20 فبراير الجاري، ويتضمن أكبر مسابقة للصقور على مستوى الأحساء، ويأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة وسعيها للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمملكة.
فيما عبّر عدد من الصقارين السعوديين الفائزين بأشواط المسار الأول من مهرجان الأحساء للصقور، عن سعادتهم باقتناص أشواط السباق، معتبرين أن أجواء الأحساء المعتدلة والمميزة وموقع جبل "الأربع" الأثري ساعدت الصقور على التألق.
وأكد الحاصل على المركز الأول في شوط فئة شاهين فرخ ملاك محليين وفئة حر قرناص الصقار محمد بن صالح الشمري، أن الفوز بهذا الشوط كان صعبًا مع منافسة واضحة.
وأوضح "الشمري"، أنه من أهم الأشواط بالنسبة له، وأنه كان قد كثف من استعداداته للمهرجان، واختار أفضل وأكثر الصقور تجهيزًا للمشاركة في ظل أجواء الأحساء المناسبة لمسابقات الصقور.
وأشار إلى أن المشاركة في المهرجان الأول مهمة جدًّا، مقدمًا الشكر للقائمين على تنظيم مهرجان الأحساء للصقور على الظهور بمستوى متمكن واحترافي.
من جهته، أوضح الصقار سلطان بن مشهور العتيبي، أن فوزه بشوط جير شاهين + جير تبع "فرخ"، بدايةٌ موفقة بالنسبة له وللصقور التي يشارك بها؛ مؤكدًا أنه قدّم أداءً مميزًا.
من جانبه قال رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان خالد القحطاني: إن المركز الإعلامي للمهرجان تحت تصرف كل الزملاء الإعلاميين والإعلاميات من مختلف مناطق المملكة لتسهيل مهامهم.
وأضاف "القحطاني"، أن المركز يتيح منذ اليوم الأول للمهرجان جميع المواد الإعلامية والصور ونتائج المسابقات على كل منصاته؛ بما يخدم أهداف المهرجان ويفعّل الرسالة الإعلامية لتسويق الأحساء كنقطة جذب سياحي وتراثي له خصوصيته.
ولفت إلى أن اللجنة الإعلامية للمهرجان عززت تواصلها مع الزملاء الإعلاميين وصناع المحتوى والمؤثرين من الأحساء وخارجها، ووجهت دعواتها لمعظم الوسائل الإعلامية، لتغطية مسابقات المهرجان الأول للصقور في الأحساء.