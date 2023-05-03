الكويت تدين اقتحام مسلحين مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان

وشدّدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم، على أن هذا العمل المجرم دولياً يعد انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تحرم اقتحام مقار البعثات الدبلوماسية، وتمنح مبانيها الحماية والحصانة الكاملة.