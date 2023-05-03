الكويت تدين اقتحام مسلحين مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين، اقتحام مجموعة مسلحة مبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان، والتي قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على ممتلكات الملحقية.
وشدّدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم، على أن هذا العمل المجرم دولياً يعد انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تحرم اقتحام مقار البعثات الدبلوماسية، وتمنح مبانيها الحماية والحصانة الكاملة.
ودعت السلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية في جمهورية السودان، إلى سرعة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية، وضمان سلامة مبانيها وطاقمها، ومعاقبة الجناة مرتكبي هذا الاقتحام.
وأعربت الوزارة عن تضامن ووقوف دولة الكويت، إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأييدها كافة الإجراءات الأمنية والقانونية التي تتخذها للحفاظ على أمن بعثاتها الدبلوماسية.