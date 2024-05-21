"أمانة الطائف" تعزّز خدماتها بمركز الفرز الأمني بـ"البهيتة"

تنفّذ فرق الصيانة والنظافة والإصحاح البيئي بأمانة الطائف، برنامج دعم الخدمات البلدية بمركز الفرز الأمني بالبهيتة في طريق السيل الكبير.
ويشمل البرنامج، الذي يأتي ذلك بتوجيه ومتابعة من أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي؛ تنفيذًا شاملًا للصيانة والنظافة والإصحاح البيئي وأعمال تحسين المشهد الحضري.
ونفّذت فرقُ الصيانة برنامجًا متكاملًا لصيانة أعمدة الإنارة والتمديدات الكهربائية بنقطة الفرز الأمني والمرافق المحيطة.
كما هيّأت مداخل ومخارج الموقع، وتكثيف أعمال الصحة العامة، وتعزيز آليات وعمالة النظافة والإصحاح البيئي وفرق معالجة التشوه البصري.
وتأتي جهود الأمانة متزامنة مع قرب موسم الحج؛ سعيًا لتعزيز كفاءة العمل البلدي بالمواقع المؤدية إلى العاصمة المقدسة عبر طرق الطائف؛ حيث تعدّ المحافظة البوابة الشرقية للعاصمة المقدسة.
وتعمل الأمانة على إنجاز برامج متكاملة؛ لتقديم الدعم لمركز الفرز الأمني والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة في جميع نقاط التفتيش بالمحافظة خلال الموسم.
وتضمّنت أعمال النظافة والصحة العامة وضع حاويات وسلال لجمع النفايات وتخصيص عمالة مدربة وآليات داعمة، مع توفير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة للمركز بالكشافات لزيادة مستوى الإضاءة، وتركيب أعمدة إنارة، وتشغيل اللوحات التوعوية والإرشادية.
وكانت الأمانة قد نفذت أعمال سفلتة بالمواقيت والمواقع المحيطة؛ للتسهيل على ضيوف الرحمن، ورفعت فاعلية العمل البلدي، وسخرت كل الإمكانات المتاحة لتعزيز الخدمات البلدية بمواقيت وطرق الحج التي تربط المحافظة بالمحافظات والمناطق المجاورة.
كذلك فعلت الأمانة أعمال الرقابة الميدانية على المرافق الغذائية والتجارية على طرق الحجيج والمواقيت.
وتعمل الفرق الميدانية على معالجة البلاغات والملاحظات الواردة عبر مركز البلاغات الموحد 940، ومنصة "بلدي"، وتطبيقات الهواتف الذكية "صوّر وأرسل"، وعبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية.