"أمانة الطائف" تعزّز خدماتها بمركز الفرز الأمني بـ"البهيتة"

ويشمل البرنامج، الذي يأتي ذلك بتوجيه ومتابعة من أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي؛ تنفيذًا شاملًا للصيانة والنظافة والإصحاح البيئي وأعمال تحسين المشهد الحضري.