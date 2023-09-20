"رئاسة الشؤون الدينية" تدعو المعتمرين والمصلين للالتزام بآداب الحرمين وتعظيم روحية المكان

دعت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي المعتمرين والزائرين والمصلين، إلى ضرورة الالتزام بآداب الحرمين وتعظيم روحية المكان، وعدم الانشغال بالتصوير والهواتف المحمولة، والتفرغ للعبادة والصلوات، وأداء الشعائر الدينية إلى جانب التعاون مع رئاسة الشؤون الدينية، في إيجاد بيئة تعبدية خاشعة وأجواء روحية وإيمانية.