ملك ماليزيا يشهد مراسم توديع الحجاج الماليزيين المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"

ودع السلطان إبراهيم إسماعيل بن السلطان إسكندر الحاج ملك ماليزيا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم، الحجاج الماليزيين المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم.
وأعرب ملك ماليزيا في كلمة له خلال مراسم توديع الحجاج الماليزيين، عن تقديره للمملكة العربية السعودية على كل ما تقدمه من خدمات متميزة وفريدة لضيوف الرحمن.
واستمع جلالته لشرح من السفير "السليم" عن تنفيذ مبادرة "طريق مكة" وجهودها في سرعة وسهولة إنهاء الإجراءات لضيوف الرحمن الماليزيين من مطار كوالالمبور الدولي إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
يُذكر أن مبادرة طريق مكة هي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.