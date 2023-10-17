مكة المكرمة.. بدء تطبيق النسخة المحدَّثة من مخالفة الأنشطة التجارية

وأضاف: فيما يتعلق بالمجموعة الأولى من مجموعات المخالفات المصنفة في الجدول وهي مخالفة الأنشطة التجارية، فقد تم تقسيمها إلى سبعة أقسام: وهي مخالفات اشتراطات التراخيص ومزاولة النشاط مثل ممارسة الأنشطة دون الحصول على ترخيص أو بعد انتهائه، أو عدم تطابق النشاط المسجل في الترخيص، وعدم مطابقة مساحة المحل، وضرورة إبراز الرخصة في مكان واضح، والقسم الثاني فيشمل مخالفات اشتراطات لوحات المحالّ والمنشآت التجارية، حيث يجب أن تكون اللوحة مطابقة للترخيص وأن تكون ذات شكل جمالي مناسب، فيما يتمثل القسم الثالث في مخالفات الاشتراطات والتجهيزات مثل: التصميم، والديكورات، والأرضيات، والجدران، والأسقف وما إلى ذلك، في حين شمل القسم الرابع مخالفات اشتراطات دورات المياه ومغاسل الايدي والمصليات في المنشآت التجارية، حيث يجب أن تكون هذه الأماكن مطابقة للمواصفات المطلوبة.