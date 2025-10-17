"نجيب أوتو" تحصد 7 جوائز عالمية من "سوزوكي" اليابانية في ملتقى الوكلاء

حققت شركة نجيب أوتو، الوكيل الحصري لعلامة سوزوكي في المملكة العربية السعودية، إنجازًا دوليًا جديدًا بحصولها على سبع جوائز مرموقة من شركة سوزوكي اليابانية، وذلك خلال الملتقى السنوي لوكلاء سوزوكي حول العالم، الذي أقيم مؤخرًا بحضور كبار التنفيذيين من الشركة الأم.