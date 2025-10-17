"نجيب أوتو" تحصد 7 جوائز عالمية من "سوزوكي" اليابانية في ملتقى الوكلاء

حققت شركة نجيب أوتو، الوكيل الحصري لعلامة سوزوكي في المملكة العربية السعودية، إنجازًا دوليًا جديدًا بحصولها على سبع جوائز مرموقة من شركة سوزوكي اليابانية، وذلك خلال الملتقى السنوي لوكلاء سوزوكي حول العالم، الذي أقيم مؤخرًا بحضور كبار التنفيذيين من الشركة الأم.
وأعربت "سوزوكي" عن تقديرها لأداء نجيب أوتو، مشيدة بجهودها المتواصلة في تعزيز مكانة العلامة اليابانية في السوق السعودي، من خلال الابتكار في مجالي المبيعات والخدمات.
وشملت الجوائز التي حصدتها نجيب أوتو لعام 2024 ما يلي:
جائزة أعلى مبيعات في الشرق الأوسط.
جائزة أعلى مبيعات لفئة سيارات الـSUV.
جائزة أعلى توسّع لشبكة خدمات ما بعد البيع.
جائزة أعلى طلب لخدمات الإصلاح.
الجائزة الفضية لنظام جودة المبيعات SSQS.
جائزة أفضل أداء في قطاع النقل التشاركي.
جائزة أفضل عرض لإكسسوارات السيارات.
وأكدت الشركة أن هذه الجوائز تعكس التزامها بمعايير الجودة العالمية التي تعتمدها "سوزوكي"، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يُعد ثمرة لثقة العملاء وجهود فرق العمل.
وعبّرت "نجيب أوتو" عن شكرها لعملائها في المملكة، مؤكدة تطلعها لمزيد من النمو والتوسع إقليميًا، لتكون مرآة نجاح لشركة سوزوكي في الشرق الأوسط وعنوانًا للتميّز في قطاع السيارات.