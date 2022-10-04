بمشاركة 10 آلاف شخص من 30 دولة.. ترقب لإطلاق ملتقى الصحة العالمي

يترقب المهتمون بالقطاع الصحي انطلاق ملتقى الصحة العالمي 2022، الحدث الأبرز في قطاع الرعاية الصحية الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري برعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل تحت شعار "التحول في القطاع الصحي"، والذي سيقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ومن المتوقع أن يجذب أكثر من 10,000 شخص، بمشاركة أكثر من 250 شركة في المعرض من 30 دولة.