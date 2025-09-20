ماكرون: تحدثت مع الأمير محمد بن سلمان واعتماد 142 دولة لإعلان نيويورك يمثل نقطة تحول نحو السلام

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن المؤتمر الخاص بحل الدولتين، المقرر عقده في نيويورك يوم الاثنين المقبل برئاسته المشتركة مع ولي العهد، سيكون خطوة جديدة في سبيل تعبئة المجتمع الدولي لدعم هذا المسار.