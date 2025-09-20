ماكرون: تحدثت مع الأمير محمد بن سلمان واعتماد 142 دولة لإعلان نيويورك يمثل نقطة تحول نحو السلام

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، أنه تحدث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بإعلان نيويورك حول حل الدولتين.
وأوضح ماكرون أن اعتماد 142 دولة لهذا الإعلان يمثل نقطة تحول محورية في رسم طريق نحو السلام والأمن الدائمين في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن المؤتمر الخاص بحل الدولتين، المقرر عقده في نيويورك يوم الاثنين المقبل برئاسته المشتركة مع ولي العهد، سيكون خطوة جديدة في سبيل تعبئة المجتمع الدولي لدعم هذا المسار.
واختتم ماكرون حديثه بالتأكيد على أن الهدف من هذه الجهود هو تحقيق صيغة قائمة على "شعبين ودولتين، بما يضمن السلام والأمن للجميع".