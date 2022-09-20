مع بناء عدة أدوار وشوارع جديدة ضيقة.. "الهمزاني": لا مواقف للسيارات في شوارعنا

مشكلة مواقف السيارات

ويرى "الهمزاني" أن المشكلة هي مواقف السيارات، ويقول: "الأمر الذي لم يؤخذ في الحسبان هو أن مساحة تلك البيوت لا تتجاوز 250 مترًا مربعًا، وعرض البيت على الشارع يصل أحيانًا في أفضل الأحوال ما بين عشرة و12 مترًا. وفي الغالب تكون شوارع تلك البيوت ما بين 12 و15 مترًا. والمشكلة التي سببت قلقًا لسكان تلك الحارات هي مواقف السيارات، فالذي أجر الشقتين جاء بسيارتين وربما أكثر لينازح نفسه وجيرانه، علاوة على الوقوف الطولي للسيارات!".