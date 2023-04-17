في اللحظات الأخيرة.. "تسوق السعوديين قبيل العيد".. ماذا يشترون؟ وما الخطة؟

كشفت دراسة حديثة أجراها معهد "يوجوف-YouGov" لقياس مؤشرات الرأي، أن المواطنين والمقيمين في السعودية والإمارات يميلون إلى التسوق في اللحظات الأخيرة قبل عيد الفطر المبارك.
ووفقًا للدراسة، يخطط 31% منهم لشراء الهدايا الخاصة بالعيد أسبوعًا فقط قبله، بينما يخطط 27% لشرائها خلال يومين إلى ثلاثة أيام من الحدث، وأظهرت الدراسة أن أكثر من نصف السكان في البلدين، بنسبة 51%، يعتزمون الإنفاق على الهدايا أو التسوق لعيد الفطر.
وأشارت الدراسة إلى أن سكان الإمارات يميلون إلى التسوق في اللحظات الأخيرة بشكل أكبر، حيث يخطط 44% منهم للتسوق في أسبوع أو أقل قبل العيد، مقارنة بـ32% في السعودية، فيما يخطط 11% منهم لشراء الهدايا في نفس يوم العيد.
وأفادت الدراسة أن 56% من المواطنين والمقيمين في السعودية يفضّلون تقديم الهدايا المالية في العيد، في حين يفضل 49% منهم شراء الملابس والأحذية، و36% يفضلون العطور والمكياج، و35% يفضلون الإكسسوارات، في حين يفضل 35% تقديم التبرعات.