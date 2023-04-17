في اللحظات الأخيرة.. "تسوق السعوديين قبيل العيد".. ماذا يشترون؟ وما الخطة؟

ووفقًا للدراسة، يخطط 31% منهم لشراء الهدايا الخاصة بالعيد أسبوعًا فقط قبله، بينما يخطط 27% لشرائها خلال يومين إلى ثلاثة أيام من الحدث، وأظهرت الدراسة أن أكثر من نصف السكان في البلدين، بنسبة 51%، يعتزمون الإنفاق على الهدايا أو التسوق لعيد الفطر.