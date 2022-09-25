"الصحة": تسجيل زيادة في نسبة المفحوصين والمفحوصات عن سرطان القولون والثدي

وسجّل برنامج الكشف المبكّر عن سرطان الثدي زيادة نسبة الإنجاز للمفحوصات بالكشف المبكّر عن سرطان الثدي من الهدف السنوي، وذلك باستخدام جهاز الماموغرام، حيث يستهدف السيدات من عمر 40 - 69 سنة ممّن ليس لديهن أي أعراضٍ لسرطان الثدي، ويغطي جميع المناطق والمحافظات والتجمعات الصحية، ومنذ بداية عام 2022م بلغت القيمة الحالية لعدد السيدات المفحوصات، 59633، وأسهم في هذا الإنجاز عددٌ من الجهات الحكومية، إضافة إلى القطاع الخاص الموفّر لخدمة الكشف المبكّر عن سرطان الثدي.