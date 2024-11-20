مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن مختارات "كنوز البحر الأحمر" للعام 2024

وفي هذا السياق قال مدير البرامج العربية وكلاسيكيات الأفلام "أنطوان خليفة": "نواصل من خلال كنوز البحر الأحمر مهمتنا في عرض التراث السينمائي العالمي، مقدمين لجمهورنا تجارب سينمائية متميزة على الشاشة الكبيرة من خلال عرض فيلم "HEAT" للمخرج الأمريكي "مايكل مان"، والذي يعد من الروائع الخالدة في عالم أفلام الجريمة، ويعكس التزامنا بتقديم روائع السينما العالمية للجمهور المحلي".