"واقع ملموس".. أمير الشرقية يهنئ القيادة بما تحقق من إنجازات لـ"رؤية السعودية 2030 "

ونوه الأمير بما تضمنه التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023 الذي شهد ما حققته المملكة من نجاحات كبيرة ونمو في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية والسياحية والرياضية وغيرها، لمسها الجميع وحولتها إلى واقع ملموس شهده المواطن والمقيم على أرض هذه البلاد المباركة، ورسخت بها مكانة المملكة بين الدول والشعوب التي تتابع هذه المسيرة المتميزة وهي تسير بخطى ثابتة وواثقة.