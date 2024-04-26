"واقع ملموس".. أمير الشرقية يهنئ القيادة بما تحقق من إنجازات لـ"رؤية السعودية 2030 "

رفع أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء "حفظهما الله" على الإنجازات التي حققتها رؤية السعودية 2030 خلال سنواتها الثماني الماضية.
ونوه الأمير بما تضمنه التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023 الذي شهد ما حققته المملكة من نجاحات كبيرة ونمو في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية والسياحية والرياضية وغيرها، لمسها الجميع وحولتها إلى واقع ملموس شهده المواطن والمقيم على أرض هذه البلاد المباركة، ورسخت بها مكانة المملكة بين الدول والشعوب التي تتابع هذه المسيرة المتميزة وهي تسير بخطى ثابتة وواثقة.
وقال: "تزامنًا مع العام الثامن لإطلاق رؤية السعودية الطموحة، استعرض التقرير السنوي للرؤية لعام 2023، بأنها مكتملة وتسير على المسار الصحيح، بلغت 87% وحققت 81% من مؤشرات مستهدفاتها، بينما تخطت 105 مؤشرات مستهدفاتها المستقبلية لعامي 2024/ 2025، نتيجة الاهتمام والمتابعة المستمرة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لبناء مستقبل الأجيال في الوطن الغالي في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية".
وسأل أمير المنطقة الشرقية، الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن أمنه وأمانه.