stc تسجل ارتفاعاً قياسياً بنسبة 87% في استخدام تقنية 5G ونمواً بأكثر من 38% في حركة البيانات بمنطقة الحرم المكي

كشفت مجموعة stc عن تحقيق ارتفاع قياسي في استخدام شبكة الجيل الخامس 5G، حيث بلغت نسبة استخدامها 87% في منطقة مكة المكرمة، كما شهدت المجموعة نمواً ملحوظاً في حجم حركة البيانات بنسبة تزيد عن 38% خلال العشرين يوماً الماضية من شهر رمضان المبارك، مقارنة بالعام الماضي، وارتفع حجم المكالمات الصوتية بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي أيضاً. ويعكس هذا الارتفاع التزام المجموعة برفع كفاءة خدماتها وتوظيف أحدث التقنيات، إلى جانب جاهزية البنية التحتية لاستقبال الزوار والمصلين خلال الشهر الفضيل.