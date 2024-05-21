"تعليم نجران" يعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية

وأشار آل شريم؛ إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة إجراءات النقل الداخلي من خلال حسابات المعلمين والمعلمات على نظام نور، وإخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات إلكترونياً بنظام فارس من خلال حساب مديري ومديرات المدارس المنقول منها المعلم والمعلمة، فيما يتعيّن على المعلم والمعلمة المنقولين، الرفع بالمباشرة على نظام فارس بعد اعتماد إخلاء الطرف.