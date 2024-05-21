"تعليم نجران" يعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية

اعتمد تعليم منطقة نجران إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445هـ.
وأوضح مدير تعليم المنطقة منصور آل شريم؛ أن إجراءات النقل الداخلي تمّت بناءً على عناصر المفاضلة المعتمدة من وزارة التعليم وفقاً للاحتياج في الميدان التعليمي الذي يعزّز الاستقرار لجميع المدارس ويُسهم في انطلاقة جيدة للعام الدراسي الجديد.
وذكر أن إجراءات النقل الداخلي كانت وفق اللائحة الوزارية المعتمدة، حيث بلغت نسبة النقل للمعلمين 35,99%، وللمعلمات 37,54%.
وأشار آل شريم؛ إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة إجراءات النقل الداخلي من خلال حسابات المعلمين والمعلمات على نظام نور، وإخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات إلكترونياً بنظام فارس من خلال حساب مديري ومديرات المدارس المنقول منها المعلم والمعلمة، فيما يتعيّن على المعلم والمعلمة المنقولين، الرفع بالمباشرة على نظام فارس بعد اعتماد إخلاء الطرف.