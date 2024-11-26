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إحالة مواطن بنجران للنيابة العامة عقب القبض عليه لترويجه الحشيش

"مكافحة المخدرات": توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه
إحالة مواطن بنجران للنيابة العامة عقب القبض عليه لترويجه الحشيش
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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة نجران؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

حشيش
النيابة العامة

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