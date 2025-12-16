الخريف: قيمة الصادرات السعودية غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 بلغت 307 مليارات ريال مسجِّلة أعلى نمو نصف سنوي

وتحدث عن تطور التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، مبيّنًا أن الصادرات السعودية غير النفطية إلى سوريا خلال أول تسعة أشهر من عام 2025 بلغت قيمتها 1.2 مليار ريال، ما يعد مؤشرًا جيدًا في ظل وجود بعض التحديات التي لا تزال قائمة، وخاصة فيما يتعلق بصعوبة تدفق الأموال.