رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشيد بمواقف المملكة الثابتة إلى جانب قضايا الأمة

وقال في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية: إن الوقائع التي تهز المنطقة منذ أسابيع، تؤكد أن فلسطين ما تزال - وستظل - هي قلب وجوهر الوجدان العربي والإسلامي ومحور أمنه القومي، وقد تجلّى ذلك في الموقف العربي الرسمي، بما فيه هذه القمة التي تؤكد أننا ما زلنا متحدين شعوباً وحكومات، دعماً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتلبية حقوقه المشروعة، وفي طليعتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وفقاً للقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.