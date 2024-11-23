4 مجالات و15 مسارًا.. الحارثي: جائزة المنتدى السعودي للإعلام تستقبل اليوم المشاركات

أوضح رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد فهد الحارثي، أن المنصات الإعلامية المختلفة تشهد مئات الأعمال التي تجمع بين الإبداع في ظاهرها، والعمق في باطنها؛ مشيرًا إلى أنها أعمال تؤثر، وتصنع تحولًا، وتسهم في تعزيز مخرجات عام التحول الإعلامي.
وقال "الحارثي"، عبر حسابه في منصة "إكس": نكرمها ونحتفي بها عبر جائزة المنتدى السعودي للإعلام، التي تفتح أبوابها اليوم لاستقبال المشاركات المرشحة في 4 مجالات و15 مسارًا متنوعًا في قطاع الإعلام والاتصال، بما يتيح الفرصة لكافة ممارسي الإعلام وصناع المحتوى محليًّا وإقليميًّا، في مجالات "الصحافة والمحتوى الإعلامي، والتواصل والعلاقات العامة والجوائز الخاصة"
وأضاف: نستقبل المشاركات عبر: https://saudimf.sa/ar/awards، ونتطلع إلى استكشاف الإبداعات الإعلامية وتحفيزها.
وحرصت أمانة الجائزة على إتاحة الفرصة للقطاعين العام والخاص بمختلف المجالات، للمشاركة من خلال مجال التواصل والعلاقات العامة في مسار الحملات الإعلامية.
وتعزز جائزة المنتدى، الأعمال الإعلامية الفردية من خلال مسارات الجوائز الخاصة، المتضمنة: (جائزة شخصية العام الإعلامية، جائزة أفضل محتوى رقمي برأي الجمهور، جائزة العمود الصحفي وجائزة التسامح) والتي أضيفت حديثًا في تعزيز قيم التسامح بالشراكة مع "كايسيد" مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
وفي هذا السياق، أوضح "الحارثي"، أن هذه الجائزة تعكس التزام المنتدى بدعم وتحفيز الإبداع الإعلامي والاحتفاء به والاعتراف بالجهود المتميزة في قطاع الإعلام والاتصال؛ مشيرًا إلى الإقبال الكبير من المشاركين بالجائزة في نسخها السابقة على الصعيد المحلي والإقليمي؛ حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 3 آلاف متقدم، والمتوقع تضاعف العدد هذا العام نتيجة الصدى الإيجابي الذي حصدته الجائزة في العام الماضي؛ مشيرًا إلى أن أهداف وأبعاد الجائزة الدولية، تأتي هذا العام بمسار جديد يعزز التسامح والتعايش كتأكيد على أهمية الإعلام في تعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية.