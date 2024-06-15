"الالتزام البيئي" ينفذ أكثر من 1200 جولة تفتيشية منذ بداية خطة العمل الموسمية لحج هذا العام

وقال "العيوني"، إن تم توجيه فرق التفتيش لزيارة المنشآت التي ترتبط برحلة الحاج، حيث تركزّ عمل الجولات التفتيشية على سحب العينات اللازمة للرقابة على جودة الأوساط البيئية، مؤكدًا جاهزية جميع الفرق الميدانية للرقابة على محطات الرصد البيئي المتنقلة ‏والثابتة؛ لقياس مستوى تلوث الهواء ومراقبة جودته في البيئة المحيطة بالحرمين الشريفين والمناطق المركزية ‏المجاورة لهما، وتقديم تقارير يومية تتضمن مؤشرات جودة الهواء.