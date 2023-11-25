لم يخلُ من ظواهر سلبية.. شاهد "جبل النور بلا قرود" والخروج من عنق الزجاجة شاقّ!

خلا جبل النور من القرود التي كانت تستخدمه مقرًّا لها، ولم يعد لها أي أثر؛ تأكيدًا لما ذكره مركز الحياة الفطرية في تغريدة له من أن المشاعر المقدسة والعاصمة المقدسة خالية من القرود.