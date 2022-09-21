نيابة عن الملك.. "الفيصل" يرعى حفل تكريم الفائزين في "مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن"

وفي كلمته، شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على الأمانة العامة للمسابقة المحلية والدولية لحفظ القرآن الكريم الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته للحفل وتكريم الفائزين من حملة كتاب الله، منوهاً بما أولاه قادة هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - من عناية واهتمام بكتاب الله العزيز والاعتناء به، فأولوه كامل اهتمامهم وعنايتهم، عملاً به وتعليماً ودعوة إلى التمسك بهديه الذي يجعل المسلم على منهج وسطي معتدل لا غلو ولا تفريط، إلى جانب تكريم حفظته وتشجيعهم لحفظة القرآن الكريم مادياً ومعنوياً، فأقاموا المسابقات المحلية والدولية، ورصدوا الجوائز القيمة للحافظين والنّابغين في علومه، لتبقى بلادنا المباركة نبراساً للحق والهدى والاعتدال، داعياً الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين وأن يبارك في جهودهما ويتقبل منهما، والتوفيق لأبناء المسلمين وأن يجعلهم هداة مهتدين ملتزمين بهدي الكتاب العزيز وسنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.