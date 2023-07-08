قانوني لـ"سبق": هذه أبرز التعديلات على ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية

وأضاف: "كما تم تحديد نسبة 5% من قيمة الوحدة كحد أقصى لإيداع المشتري أو المستأجر كضمان لحجز الوحدة، وإلزام المطور بإبرام عقد مباشر مع المشتري أو المستأجر خلال 15 يوماً من تاريخ حجز الوحدة، وإلا يتم استرداد قيمة الضمان". وأوضح أنه "كما تم تحديد نسبة 70% من قيمة الوحدة كحد أقصى لإجمالي مبالغ التقسيط التي يتفق عليها المطور مع المشتري أو المستأجر، وإلزام المطور بفتح حساب ائتماني خاص بالمشروع لإيداع جميع مبالغ التقسيط فيه، وإخضاعه لإشراف هيئة السوق المالية".