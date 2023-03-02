المراعي تعزز الأمن الغذائي للمملكة بإنتاج 1.8 مليار قطعة مخبوزات و250 مليون طائر سنويًا

وأضاف المهندس الزامل، في كلمة ألقاها نيابة عن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن قطاع صناعة الأغذية هو أحد القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة والقطاع الأهم في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وهو ما تسهم فيه عملاق صناعة الغذاء في المنطقة والعالم شركة المراعي بدور ريادي ودور محوري في تنمية المحتوى المحلي ودعم سلاسل الإمداد المحلية، كما أن هذا القطاع يسهم في تنمية الصادرات السعودية الغير نفطية والتي سجلت رقما غير مسبوق خلال النصف الأول من العام الماضي بأكثر من 164 مليار ريال.