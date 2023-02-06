stc و Telefonica توقعان اتفاقية استراتيجية لتبادل الخبرات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

تمثل هذه الاتفاقية التزام مجموعة stc، بتعزيز فرصها الاستثمارية في أحدث التقنيات بما فيها مجالات إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، لدعم أعمالها وتحقيق الأثر الإيجابي في الأسواق التي تعمل بها عبر تعاونها مع مجموعة Telefonica أحد أكبر مزوّدي خدمات الاتّصالات في العالم. حيث توفّر الشركة خدمات الاتّصال الثابتة والمتنقّلة، إلى جانب مجموعة واسعة من الخدمات الرقميّة للعملاء والتجّار. تعمل مجموعة Telefonica في أوروبا وأميركا اللّاتينيّة مع أكثر من 383 مليون مستخدم.