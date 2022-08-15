قانوني: الدعم المادي من بثوث "تيك توك" تسوّل يعاقب عليه القانون

يذكر أن هناك طرقًا متنوعة للحصول على المال من التوك توك، من بينها البث المباشر وهو كسب المال من خلال البث المباشر عن طريق عمليات الشراء التي تتم داخل التطبيق أثناء البث المباشر أو شراء العملات المعدنية والتي بمقدور أي شخص منحها لأصحاب البث المباشر، ويوجد أيضًا خدمة يطلق عليها اسم (الإكراميات) التي ترسل لصاحب الحساب عن طريق البث المباشر، والتي من بينها الهدايا التي يتم إرسالها مثل الورد، الأسد، السيارة الذهبية، البرج، حيث يتم شحن هدايا تيك توك مجانًا لحسابك مباشرة وهو الأمر الذي يمكن تحويله لمال وسيولة نقدية.