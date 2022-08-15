قانوني: الدعم المادي من بثوث "تيك توك" تسوّل يعاقب عليه القانون

أكد المحامي بندر المغامس أن ما يحدث في برنامج “تيك توك” من طلب الدعم المادي بدون مقابل يعتبر من التجاوزات كما نص عليه القانون.
وأضاف في لقائه مع برنامج الراصد على قناة “الإخبارية” أن نظام مكافحة التسول نص في المادة الأولى من الفقرة الخامسة أن من يستجدي للحصول على المال من الغير بدون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدًا أو عينًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وحال امتهان ذلك يعاقب وفق النظام.
وفي رده على سؤال حول ما يحصل في “تيك توك” من أنه يدخل ضمن إطار التسول أم لا؟ أجاب أن الأمر يرجع لسلطة المحكمة، قائلاً إنه غير مقتنع بمصطلح دعم، ولكنه في الحقيقة هو الحصول على شيء من الغير بدون مقابل.
وأوضح أن ما يسمونه داعمين يدفعون مبالغ بدون مقابل، وأن ما يحدث الآن في التوك توك غير جائز، مبينًا أنه شخصيًا من متضرري “تيك توك”، فحين أنشأ حسابًا وتابع البثوث وجد أنهم يطلبون ويستجدون للحصول على الدعم، وهذه جميعها أرى أنها تجاوزات.
يذكر أن هناك طرقًا متنوعة للحصول على المال من التوك توك، من بينها البث المباشر وهو كسب المال من خلال البث المباشر عن طريق عمليات الشراء التي تتم داخل التطبيق أثناء البث المباشر أو شراء العملات المعدنية والتي بمقدور أي شخص منحها لأصحاب البث المباشر، ويوجد أيضًا خدمة يطلق عليها اسم (الإكراميات) التي ترسل لصاحب الحساب عن طريق البث المباشر، والتي من بينها الهدايا التي يتم إرسالها مثل الورد، الأسد، السيارة الذهبية، البرج، حيث يتم شحن هدايا تيك توك مجانًا لحسابك مباشرة وهو الأمر الذي يمكن تحويله لمال وسيولة نقدية.