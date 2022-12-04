أحمد بهاء يتوّج بلقب "بطل الباريستا".. ويمثل السعودية في بطولة العالم بأثينا

وحول جانب القهوة والاستثمار في منطقة «COFFEE TALK»، تمت مناقشة كيفية الوصول إلى أفضل درجات التحميص، وتحويل الشغف في القهوة إلى استثمار رابح فيها، ودرجات التحميص وتميز النكهات والإيحاءات في القهوة، ومنافسة القهوة المختصة، فيما تناولت المنطقة مناقشات حول القهوة والابتكار، تضمنت حديثا عن تأثير الذكاء الصناعي في مجال القهوة، وتجربة العملاء وأهميتهم في إدارة وتشغيل المقاهي، وآلية تطوير وتسويق المقاهي الصغيرة والمتوسطة، وإمكانية استبدال الباريستا البشري بالروبوت، وهي المواضيع التي أتاحت الفرصة للجمهور للاستفادة من الخبرات، وطرح أسئلتهم والرد على استفساراتهم.