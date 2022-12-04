أحمد بهاء يتوّج بلقب "بطل الباريستا".. ويمثل السعودية في بطولة العالم بأثينا

اختُتِمَت في الرياض مساء أمس (السبت) بطولة «الباريستا السعودية»، المعتمدة ضمن بطولات الباريستا العالمية، وتوّج بالمركز الأول في البطولة المتسابق أحمد بهاء، الذي سيحظى برحلة إلى العاصمة اليونانية أثينا مشمولة التكاليف، لتمثيل السعودية في بطولة العالم للباريستا، كما سيحصل على جائزة مالية 10 آلاف ريال، إضافة إلى شمول التكاليف لمرافق له.
وجاء تتويج الفائز بلقب البطولة في ختام فعاليات المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة الذي أقيم في الرياض بنسخته الثامنة على مدى خمسة أيام، على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركات محلية ودولية من مختلف أنحاء العالم، إذ تعد «بطولة الباريستا السعودية»، التي أقيمت ضمن فعاليات المعرض، البطولة السعودية الوحيدة المعتمدة، وتقام كل عام في معرض القهوة والشوكولاتة في الرياض، وهي إحدى بطولات جمعية القهوة المختصة العالمية.
وشهدت البطولة مشاركة 32 متسابقا طوال أيام المعرض، وأقيمت المنافسات بينهم بنظام التصفيات، إذ تأهل 6 منهم إلى الدور النهائي للبطولة، وجاء ترتيبهم حسب التتويج كالتالي: المركز الأول: أحمد بهاء، وفي المركز الثاني: حمد سعود المغلوث، وسيحصل على جائزة مالية 8 آلاف ريال، وفي المركز الثالث: عبدالرحمن الخزرجي، وسيحصل على جائزة مالية 5 آلاف ريال، وفاز بالمراكز الرابع والخامس والسادس: رائد خالد الماس، وكريستوفر إيان بالما، وعبدالعزيز الشهيلي، وسيحصل كل فائز منهم على جائزة مالية 1000 ريال.
وتم تقييم المتسابقين من خلال لجنة من الحكام المعتمدين والحاصلين على دورات عالمية في التحكيم، إذ تم تقييم كل متسابق بحسب مكونات مشروباته المقدمة للجنة، وتم التشاور بين أعضائها لتحديد نتيجة كل متسابق طوال مراحل التصفيات.
كما شهد المعرض إقامة منطقة حديث القهوة «COFFEE TALK» التي جمعت أبرز خبراء القهوة والأعمال مع الجمهور، للحديث عن مواضيع تخص القهوة والاستثمار، وتناولت المنطقة عدة موضوعات مثل: مفهوم الربحية من القهوة، وتأثير الأوضاع المناخية على جودة ومنتجات القهوة، والعوامل المختلفة المؤثرة على جودة القهوة.
وحول جانب القهوة والاستثمار في منطقة «COFFEE TALK»، تمت مناقشة كيفية الوصول إلى أفضل درجات التحميص، وتحويل الشغف في القهوة إلى استثمار رابح فيها، ودرجات التحميص وتميز النكهات والإيحاءات في القهوة، ومنافسة القهوة المختصة، فيما تناولت المنطقة مناقشات حول القهوة والابتكار، تضمنت حديثا عن تأثير الذكاء الصناعي في مجال القهوة، وتجربة العملاء وأهميتهم في إدارة وتشغيل المقاهي، وآلية تطوير وتسويق المقاهي الصغيرة والمتوسطة، وإمكانية استبدال الباريستا البشري بالروبوت، وهي المواضيع التي أتاحت الفرصة للجمهور للاستفادة من الخبرات، وطرح أسئلتهم والرد على استفساراتهم.
يذكر أن المعرض شهد مشاركة عدة جهات وهيئات حكومية ورواد الأعمال والأسر المنتجة، إضافة إلى عارضي منتجات القهوة والشوكولاتة وتجهيزاتها، وعدد من الجهات المانحة والداعمة، وعمل المعرض على استقطاب المستثمرين والموردين والباحثين عن استثمارات جديدة في مجال القهوة والشوكولاتة، ودعم هذا القطاع الكبير في السعودية، وتوفير منصة لإطلاق المنتجات الجديدة، كما تضمن المعرض «متحف الكاكاو» الذي شمل أقساما متعددة تمثلت في: الكاكاو في الحضارات القديمة، تجارب صناعة وتذوق الشوكولاتة، شجرة الكاكاو، مصنع الشوكولاتة.