"الرقابة النووية": لم نرصد أي تغير في المعدلات الإشعاعية في المملكة بعد "تفجيرات محطة زابريجيا"

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أنه لم ترد إلى مركز عمليات الطوارئ النووية في الهيئة، أي بلاغات دولية عن أي إطلاقات إشعاعية على خلفية التفجيرات التي تَعَرض لها محيط محطة زابريجيا النووية للطاقة الكهربائية الأوكرانية، وتشرف عليها روسيا حاليًا.