"الرقابة النووية": لم نرصد أي تغير في المعدلات الإشعاعية في المملكة بعد "تفجيرات محطة زابريجيا"

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أنه لم ترد إلى مركز عمليات الطوارئ النووية في الهيئة، أي بلاغات دولية عن أي إطلاقات إشعاعية على خلفية التفجيرات التي تَعَرض لها محيط محطة زابريجيا النووية للطاقة الكهربائية الأوكرانية، وتشرف عليها روسيا حاليًا.
وقالت "الهيئة" اليوم: لم ترصد الشبكة الوطنية للرصد الإشعاعي البيئي المستمر والإنذار المبكر أي تغير في المعدلات الإشعاعية في المملكة.
وأضافت: يتم التنبؤ بتداعيات أي إطلاقات إشعاعية قد تنتج عن طوارئ نووية -بما فيها هذه المحطة- خلال الأيام القادمة، وفق نظام محاكاة متطور يعتمد على توقعات الرصد الجوي الدقيقة.