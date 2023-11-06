بينها تشغيل وصيانة ملعب كرة قدم.. "أمانة نجران" تطرح 20 فرصة استثمارية متنوعة

وأوضحت الأمانة، أن آخر موعد لشراء الكراسة وتقديم العطاءات 21 / 12 / 2023م، فيما سيتم فتح المظاريف في اليوم الذي يليه، داعيةً المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".