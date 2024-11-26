مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة يحصد 4 جوائز للتميز في الارتقاء بتجربة المريض

وفي اليوم التالي، 20 نوفمبر، وخلال ورشة عمل مجلس الضمان الصحي تم تكريم مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة على إنجازاته البارزة في مشروع تحسين تجربة المريض لعام 2024 في العيادات الخارجية، حيث حصل على جائزتين من مجلس الضمان الصحي، هما جائزتا (المستشفى الأكثر التزامًا)، و(المستشفى القيادي الأكثر إسهامًا).