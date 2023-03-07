اعتماد غرفة المدينة المنورة كواحدة من أفضل بيئات العمل في المملكة لـ2023م

حصلت غرفة المدينة المنورة، على شهادة اعتماد أفضل بيئة عمل لعام 2023م، كواحدة من أفضل البيئات في المملكة، وهي شهادة اعتماد تُمنح من قِبَل الهيئة العامة العالمية لثقافة بيئة العمل Great Place To Work.