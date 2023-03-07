اعتماد غرفة المدينة المنورة كواحدة من أفضل بيئات العمل في المملكة لـ2023م

حصلت غرفة المدينة المنورة، على شهادة اعتماد أفضل بيئة عمل لعام 2023م، كواحدة من أفضل البيئات في المملكة، وهي شهادة اعتماد تُمنح من قِبَل الهيئة العامة العالمية لثقافة بيئة العمل Great Place To Work.
وحصلت الغرفة على هذه الجائزة نظيرًا جهودها المبذولة والمستمرة في تحسين وتطوير بيئة عملها عبر تطبيقها أفضل الممارسات والأساليب المهنية في العمل؛ حيث جعلت رؤية المملكة 2030م ضمن أولوياتها خلال وضعها الأهداف الاستراتيجية للغرفة.
وتمنح شهادة الاعتماد للجهات التي توفر بيئة عمل مثالية ومحفزة لموظفيها عبر تطبيقهم أفضل الأساليب، وتوظيف الكفاءات والخبرات القادرة على التأثير والتغيير، وتعد معيارًا أساسيًّا لتحديد أفضل بيئات العمل؛ وذلك من خلال دراسة وتحليل شامل يتضمنان ركائز أساسية لمنح الاعتماد للجهة، بتطوير الإمكانيات البشرية وفاعلية القيادة والنمو المالي وتعزيز القيم وفرص الإبداع ورفع الثقة.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير محمد ناصر بن سعد: تسعى الغرفة إلى بناء بيئة عمل مميزة ومحفزة دائمًا؛ إذ وضعت أهدافها الطموحة بناءً على رؤية المملكة 2030 وكان الاستثمار في رأس المال البشري من أولوياتها لتحقيق نموذج لأفضل بيئات العمل في المملكة بكوادر ذات كفاءة عالية.
من جهته، بيّن أمين عام غرفة المدينة المنورة المهندس عبدالله أحمد أبو النصر، أن حصول غرفة المدينة المنورة على شهادة أفضل بيئة عمل لعام 2023م هي نتيجة لجهود متواصلة ومستمرة في تطوير وتحسين بيئة العمل واستقطاب أفضل الكفاءات وتطويرهم والمحافظة عليهم؛ للارتقاء بقطاع الأعمال في منطقة المدينة المنورة.