ترسيخ قيمة التسامح بين الأسرة والمدرسة والمجتمع.. عنوان احتفاء "تعليم الرياض" باليوم الدولي للتسامح

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع أن قطاع التعليم هو حجر الأساس في غرس القيم وتنميتها، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم تعمل — بتوجيهات قيادتنا الرشيدة — على تحصين أبنائنا وبناتنا من كل فكر منحرف أو سلوك يهدد وعيهم، وترسّخ في نفوسهم الوسطية والاعتدال والتسامح. جاء ذلك في كلمة ألقاها بمناسبة احتفاء الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض باليوم الدولي للتسامح 2025، والذي أقيم على مسرح الدرعية بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والقطاعات الحكومية.