"ابن حثلين": لا توجد مزاينات للمناطق قبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أكّد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، أنه لا توجد مزاينات للمناطق قبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، لافتًا إلى أن العمل على روزنامة المزاينات جارٍ وستُطرح حال الانتهاء منها.
وقال "ابن حثلين": "وردتني استفسارات كثيرة حول موعد مزاين المناطق القادم. والجواب: لا توجد مزاينات قبل #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل 8".
وأضاف: "والعمل جارٍ على روزنامة المزاينات، وسوف تُطرح حين الانتهاء منها بإذن الله".
يُشار إلى أن أولى مهرجانات الإبل للمناطق انطلقت في شهر يونيو 2023م في منطقة تبوك عبر مهرجان "جادة الإبل".