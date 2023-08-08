"ابن حثلين": لا توجد مزاينات للمناطق قبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أكّد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، أنه لا توجد مزاينات للمناطق قبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، لافتًا إلى أن العمل على روزنامة المزاينات جارٍ وستُطرح حال الانتهاء منها.