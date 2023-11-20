خلال الشتاء.. "سعود الطبية": الوقاية ضرورية للمحافظة على صحة الطفل

وأشارت المدينة إلى أن معظم هذه الالتهابات هي التهابات فيروسية تنفسية، مثل: نوبات البرد الشائعة، الزكام، والإنفلونزا، والتهاب القصيبات الحادة، معزياً ذلك لتأثير الجو البارد على مناعة الطفل، وزيادة التعرض إلى الجراثيم؛ بسبب الاختلاط مع الآخرين في أماكن ضيقة وغير جيدة التهوية.