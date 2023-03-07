"بنك التنمية الاجتماعية" شريك مساهم في ملتقى "بيبان 23"

وتأتي مشاركة البنك في الملتقى، بعدد ثلاثة أجنحة مميزة للبنك ومركز دلني للأعمال وجادة 30، يستعرض من خلاله البرامج والمنتجات التي يوفرها البنك، ويبرز أهم قصص النجاح مع تسليط الضوء على النماذج الناجحة من رواد الأعمال الممولين من البنك، بالإضافة إلى التعريف بالبرامج والمنتجات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك إلى رواد الأعمال كمصدر رئيسي في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والناشئة، مع استعراض جهود البنك في تمكين المنشآت. وتأتي مشاركة "جادة 30" استمراراً لتطوير منظومة فروع البنك من خلال تحويلها إلى مساحات ومناطق أعمال متنوعة وبيئة داعمة لمجتمع ريادة الأعمال؛ بهدف خلق الفرص للمشاريع الناشئة.