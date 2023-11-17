في يومه العالمي.. استشاري: التطعيمات أهم وقاية للحد من "سرطان عنق الرحم"

وأضاف استشاري علاج الأورام: تشير التقارير الصحية العالمية إلى أن التطعيمات ضد الفيروس المزعج أسهمت في الحد من حالات الإصابة؛ لذا يُنصح جميع الفتيات بعدم تجاهل هذا التطعيم المهم؛ وذلك من باب الوقاية الصحية. أما بالنسبة للسيدات المتزوجات فلا بد أن يحرصن على مسحة عنق الرحم ولو مرة كل عام من منطلق الاطمئنان بعدم وجود أي تغيرات؛ فبعض النساء -وخصوصًا اللاتي ليس لديهن أي معلومات صحية عن سرطان عنق الرحم- قد يتأخرن في التشخيص، وهو ما يضاعف من حدوث المشاكل.