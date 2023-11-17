في يومه العالمي.. استشاري: التطعيمات أهم وقاية للحد من "سرطان عنق الرحم"

تشارك المملكة العربية السعودية دول العالم اليوم (17 نوفمبر 2023) باليوم العالمي للتوعية بسرطان عنق الرحم، وبالذكرى السنوية الثالثة لتضامن العالم للقضاء على سرطان عنق الرحم.
وفي التفاصيل، أطلقت منظمة الصحة العالمية الاستراتيجية العالمية للإسراع في القضاء على سرطان عنق الرحم، بوصفه مشكلة صحية عامة في عام 2020م.
وأوضح استشاري علاج الأورام بالأشعة، الدكتور هدير مصطفى مير، أن سرطان عنق الرحم من الأمراض التي تُشكّل تحديات كبيرة في المنظومة الصحية؛ لكونه يهدد النساء بالإصابة به في حال عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية، منها التطعيمات اللازمة والتي وفرتها وزارة الصحة -ولله الحمد-.
وتابع "مير": سرطان عنق الرحم نمو غير طبيعي للخلايا التي توجد في عنق الرحم. وترتبط 99% من حالات سرطان عنق الرحم بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وهو فيروس شائع جدًّا، وعالي الخطورة، وينتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وأخذ اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري مبكرًا خطوة وقائية من سرطان عنق الرحم -بإذن الله- ؛ إذ إن اللقاح آمن جدًّا وفعال، وهو متاح للفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 9 - 25 سنة قبل تعرضهن للإصابة بالفيروس الذي ينتقل عبر الاتصال الجنسي.
وأضاف استشاري علاج الأورام: تشير التقارير الصحية العالمية إلى أن التطعيمات ضد الفيروس المزعج أسهمت في الحد من حالات الإصابة؛ لذا يُنصح جميع الفتيات بعدم تجاهل هذا التطعيم المهم؛ وذلك من باب الوقاية الصحية. أما بالنسبة للسيدات المتزوجات فلا بد أن يحرصن على مسحة عنق الرحم ولو مرة كل عام من منطلق الاطمئنان بعدم وجود أي تغيرات؛ فبعض النساء -وخصوصًا اللاتي ليس لديهن أي معلومات صحية عن سرطان عنق الرحم- قد يتأخرن في التشخيص، وهو ما يضاعف من حدوث المشاكل.
وبيَّن "مير" أن الفيروس المسبب لسرطان عنق الرحم واحدٌ من فيروسات الورم الحليمي البشري؛ إذ تجمع تسمية فيروس الورم الحليمي البشري عائلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تصيب الرجال والنساء، وتسبب مختلف الأمراض، أخطرها سرطان عنق الرحم.
وتنقسم فيروسات الورم الحليمي البشري إلى أنواع عدة، ويتم تصنيفها حسب ترتيب اكتشافها من خلال نظام عددي. وتشكل الأنواع الـ16 والـ 18 والـ 31 والـ 33 الأنواع الأكثر خطورة؛ إذ يمكن أن تتطور إلى مختلف أشكال السرطانات، خاصة سرطان عنق الرحم.
ولفت "مير" إلى أن منظمة الصحة العالمية تصنف العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري ضمن العدوى الفيروسية الأكثر شيوعًا في الجهاز التناسلي؛ لكونه ينتقل عن طريق ملامسة أسطح الجلد والأغشية المخاطية.
وشدد على ضرورة استمرار التوعية الصحية بمرض سرطان عنق الرحم على مدار العام، وليس في يومه العالمي فقط؛ لكونه من الأمراض المزعجة للسيدة؛ لأنه يترتب عليه مشاكل صامته، مثل ألم أسفل البطن، وخروج دماء بعد ممارسة العلاقة الزوجية.. فالأولى أن تصل التوعية بهذا المرض لجميع النساء بالعالم؛ فالوقاية تساعد على حماية النساء من مرض يأتي في المرتبة الرابعة بين السرطانات الأكثر شيوعًا بين النساء عالميًّا.