حتى لا تخرج نموات جديدة غضة.. "الإرشاد" يقدّم لمزارعي العنب "نصيحة سبتمبر"

وأوضح "الإرشاد الزراعي"، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "أخي مزارع العنب، ينصح في شهر سبتمبر بتقليل ري الأشجار الجاري جمع عناقيدها والاستمرار في ري الشجيرات التي انتهى جمع ثمارها، على أن تكون رية خفيفة حتى لا تساعد على خروج نموات جديدة غضة؛ بل تساعد النموات الموجودة فعلاً على التخشب قبل موسم الجني".