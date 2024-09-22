حتى لا تخرج نموات جديدة غضة.. "الإرشاد" يقدّم لمزارعي العنب "نصيحة سبتمبر"

نصحت وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ ممثلة في "الإرشاد الزراعي"، مزارعي العنب، بتقليل الشجيرات الجاري حصاد محصولها خلال شهر سبتمبر، والاستمرار في ري الشجيرات التي انتهى حصادها مع مراعاة أن يكون الري خفيفاً.
وأوضح "الإرشاد الزراعي"، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "أخي مزارع العنب، ينصح في شهر سبتمبر بتقليل ري الأشجار الجاري جمع عناقيدها والاستمرار في ري الشجيرات التي انتهى جمع ثمارها، على أن تكون رية خفيفة حتى لا تساعد على خروج نموات جديدة غضة؛ بل تساعد النموات الموجودة فعلاً على التخشب قبل موسم الجني".