"أولمبياد أذكى" يؤهِّل جيلاً سعوديًّا للالتحاق ببرنامج "OSP" الدولي بجامعة أكسفورد

وشهدت الفعالية حضور أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة، اكتظت بهم الصالات الرياضية الخضراء بمدينة الرياض. كما تم تنظيم مبادرة (ساعة الذكاء الاصطناعي)، وهي عبارة عن برنامج تدريبي موجَّه للطلاب حول مفاهيم الذكاء الاصطناعي، وبلغ عدد المستفيدين منه 575 ألف طالب وطالبة بمشاركة 9700 معلم ومعلمة.

وبعد رحلة طويلة من التنافس، استمرت أشهُرًا عدة، استُهلت بتسجيل 260 ألف طالب وطالبة من المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية بالسعودية في الأولمبياد، وصل طلاب وطالبات أذكى إلى المرحلة الأخيرة التي تنافس فيها 298 طالبًا وطالبة، فاز منهم بالذهبية عشرة طلاب وطالبات، يمثلون السعودية في البرنامج الدولي التدريبي (OSP) الذي تنظمه جامعة أكسفورد في بريطانيا هذه الأيام.