تفاعل مجتمعي كبير مع "الرياض الخضراء".. مشاهد مقربة من تشجير شعيب غذوانة

وقد أعلن برنامج "الرياض الخضراء" في وقتٍ سابق، عن بدء أعمال التأهيل والتشجير لشعيب غذوانة الذي يعد أحد روافد وادي حنيفة،حيث سيتم زراعة 6 آلاف شجرة ملائمة للبيئة المحلية على مساحة أكثر من 700 ألف متر مربع، وعلى امتداد 5.7 كم، وإنشاء ممرات للمشاة بطول 13 كم، وتجهيزه مساحات للتنزه وممارسة الأنشطة الخارجية.