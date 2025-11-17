شركة "مسكان" توقّع اتفاقية تطوير مشروع "الفرسان فالي" مع "الشركة الوطنية للإسكان NHC" ضمن وجهة الفرسان بالرياض

في خطوة جديدة تعكس متانة الشراكة وتكامل الرؤى في قطاع التطوير العقاري، وقّعت شركة مسكان اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للإسكان NHC لتطوير مشروع "الفرسان فالي" في وجهة الفرسان بمدينة الرياض، وذلك في جناح NHC بمعرض سيتي سكيب العالمي 2025، الذي انطلقت فعالياته اليوم وسط حضور نوعي من قيادات القطاعين الحكومي والخاص.
وقّع الاتفاقية من جانب الشركة الوطنية للإسكان NHC سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد البطي، فيما مثّل مشروع الفرسان فالي المشترك سعادة الرئيس التنفيذي لشركة مسكان السيد طلال المطلق و السيد Jin-hong Huh مدير تطوير الأعمال الإقليمي من شركة GS الكورية.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير 40 مبنىً سكنيًّا يزيد عن 2400 وحدةً سكنيةً بمساحة أرض إجمالية 186.000 متر مربع، ومسطح بناء بمساحة 360.000 متر مربع بالإضافة مركز تجاري على مساحة 15.000 متر مربع، ونادي رياضي، ودار سينما، وحديقة مركزية بمساحة 16.000 متر مربع، ومرافق متنوعة تمتد على مساحة 11.000 متر مربع وذلك في المنطقة الثامنة بوجهة الفرسان، ضمن نطاق مشاريع NHC الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتوفير خيارات سكنية عصرية.
وشهد مراسم التوقيع حضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، ومعالي وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل من جمهورية كوريا السيد كيم يون دوك، إضافة إلى عدد من ممثلي الشركات المشاركة في المشروع، من بينها شركة مسكان – إحدى شركات الفنار –، وشركة GS، وشركة Haeahn، وشركة DASCO.
ويُعد مشروع الفرسان فالي من المشاريع الواعدة التي تُجسّد مسار التعاون الدولي في مجال البناء والتطوير العقاري، ويمثل خطوة نوعية نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع نسبة التملك وتطوير وجهات سكنية متكاملة تواكب تطلعات المجتمع الحديث.