شركة "مسكان" توقّع اتفاقية تطوير مشروع "الفرسان فالي" مع "الشركة الوطنية للإسكان NHC" ضمن وجهة الفرسان بالرياض

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير 40 مبنىً سكنيًّا يزيد عن 2400 وحدةً سكنيةً بمساحة أرض إجمالية 186.000 متر مربع، ومسطح بناء بمساحة 360.000 متر مربع بالإضافة مركز تجاري على مساحة 15.000 متر مربع، ونادي رياضي، ودار سينما، وحديقة مركزية بمساحة 16.000 متر مربع، ومرافق متنوعة تمتد على مساحة 11.000 متر مربع وذلك في المنطقة الثامنة بوجهة الفرسان، ضمن نطاق مشاريع NHC الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتوفير خيارات سكنية عصرية.