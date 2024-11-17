مطارات الرياض تحصد الجائزة الذهبية كأفضل تجربة عميل في فئة قطاع النقل

حصلت شركة مطارات الرياض، التي تتولى إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله، على الجائزة الذهبية (المركز الأول) كأفضل تجربة عميل في فئة قطاع النقل، كما حصلت أيضًا على الجائزة الفضية (المركز الثاني) ضمن فئة أفضل تغيير ثقافي وتحول في تجربة العميل.
جاء ذلك خلال حفل تسليم جوائز النسخة الثانية من جائزة تجربة العميل المصاحب لمنتدى تجربة العميل الذي أقيم يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 في الرياض وبرعاية وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أيمن بن عبدالعزيز أبو عباة، قد تسلم الجائزة الذهبية نيابة عن الشركة.
بدوره أعرب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض، عن سعادته بهذا الفوز؛ معتبرًا إياه بمثابة تكريم لريادة الشركة وجهودها المتواصلة للارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمة، والتزامها المطلق بهذا الهدف؛ باعتباره أحد أبرز قيمها الاستراتيجية التي تسعى الشركة من أجل تحقيقه عبر كافة ما تقدمه من حلول تشغيلية وبرامج تدريبية ومبادرات مشتركة.
وأضاف "أبو عباة": "لا يسعني في هذه المناسبة سوى التقدم بخالص الشكر لكافة منسوبي مطار الملك خالد الدولي ومطارات الرياض لتحقيق هذا الإنجاز"؛ مؤكدًا أن هذا التفوق ما هو إلا ثمرة لسلسلة الجهود والإنجازات رفيعة المستوى التي تعمل الشركة على تجسيدها على أرض الواقع عامًا بعد آخر.
يُذكر أن جائزة تجربة العميل في نسختها الثانية تحتوي على 27 فئة موزعة على أربع مجموعات هي: تجربة العميل الكلاسيكية، ودائرة تجربة العميل، وتجربة العميل في القطاعات المتخصصة، ومحترفو تجربة العميل.. وتقدم جميع عروض المرشحين إلى نخبة متخصصة من الحكام في مجال تجربة العملاء.