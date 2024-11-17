مطارات الرياض تحصد الجائزة الذهبية كأفضل تجربة عميل في فئة قطاع النقل

وأضاف "أبو عباة": "لا يسعني في هذه المناسبة سوى التقدم بخالص الشكر لكافة منسوبي مطار الملك خالد الدولي ومطارات الرياض لتحقيق هذا الإنجاز"؛ مؤكدًا أن هذا التفوق ما هو إلا ثمرة لسلسلة الجهود والإنجازات رفيعة المستوى التي تعمل الشركة على تجسيدها على أرض الواقع عامًا بعد آخر.