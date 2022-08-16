"تعليم جازان" تنهي صرف مخصصات الميزانية التشغيلية استعدادًا للعام الدراسي

وبيَّن "عقدي" أن اكتمال صرف الميزانية التشغيلية الخاصة بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444هـ لجميع المدارس التابعة يأتي ضمن خطط الإدارة واستعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد، وتحقيق بداية جادة.. مشيرًا إلى أن الإدارة في هذا الصدد حرصت على فتح خطوط مباشرة مع مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها للاطمئنان على سير خطط الاستعداد، وعلى تنفيذ الخطط التشغيلية الخاصة بتلك المدارس.