"تعليم جازان" تنهي صرف مخصصات الميزانية التشغيلية استعدادًا للعام الدراسي

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان صرف مبلغ 10.427.723 ريالاً مخصصات الميزانية التشغيلية لمدارس البنين والبنات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 1444هـ، التي تم إيداعها في الحسابات البنكية للمدارس، وذلك ضمن استعدادات الإدارة لانطلاقة العام الدراسي الجديد.
وثمَّن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي حرص واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- من خلال دعمها السخي للتعليم بالسعودية، ونوَّه بدعم ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه معربًا عن خالص شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم ومعالي نائبه لحرصهما واهتمامهما بكل ما من شأنه خدمة العملية التعليمية بالمنطقة.
وبيَّن "عقدي" أن اكتمال صرف الميزانية التشغيلية الخاصة بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444هـ لجميع المدارس التابعة يأتي ضمن خطط الإدارة واستعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد، وتحقيق بداية جادة.. مشيرًا إلى أن الإدارة في هذا الصدد حرصت على فتح خطوط مباشرة مع مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها للاطمئنان على سير خطط الاستعداد، وعلى تنفيذ الخطط التشغيلية الخاصة بتلك المدارس.
ودعا "عقدي" في الوقت ذاته مديري ومديرات المدارس إلى الاستثمار الأمثل للميزانية التشغيلية بما يحقق أهداف المدرسة، ويسهم في تمكينها من القيام بواجباتها التعليمية والتربوية.
وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اكتمال إيداع مخصصات الميزانية التشغيلية عبر نظام الصرف السريع في الحساب البنكي الخاص بكل مدرسة، على أن تقوم اللجنة المعنية بمتابعة حركة الصرف وفق البنود المخصصة والإجراءات النظامية.
وكشفت أن بنود مخصصات الميزانية التشغيلية شملت صرف مبلغ 1.468.416 ريالاً ضمن بند مستلزمات تعليمية، وصرف مبلغ 1.755.572 ريالاً ضمن بند الرياضة للجميع، إضافة إلى صرف مبلغ 7.203.735 ريالاً ضمن بند الصيانة والنظافة (عقود) للمباني والمنشآت تعليمية.