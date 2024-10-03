"شركة بي أيه إي سيستمز" السعودية تستضيف مؤتمر التنوع والمساواة والشمول بالرياض

وقال الدكتور "آل الشيخ": "إن نجاحاتنا لم تكن لتتحقق إلا بفضل الجهود المشتركة التي تؤمن بقوة التنوع والمساواة والشمول، وإن تعزيز هذه القيم يُعد جزءًا أساسيًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء مجتمع شامل يتيح للجميع فرصًا متساوية، وتحقيق هذه الرؤية يتطلب تكاتف الجهود بين القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، واستمرار العمل على تعزيز هذه المبادئ."