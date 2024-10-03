"شركة بي أيه إي سيستمز" السعودية تستضيف مؤتمر التنوع والمساواة والشمول بالرياض

استضافت شركة بي أيه إي سيستمز السعودية، يوم أمس، في مدينة الرياض، مؤتمر التنوع والمساواة والشمول؛ لمناقشة وتطوير مبادرات التنوع والمساواة والشمول، والذي عُقِد تحت شعار "من الوعي إلى العمل"، بمشاركة قادة من مختلف القطاعات والمسؤولين الحكوميين وممثلين عن القطاع غير الربحي؛ لاستعراض أبرز الإنجازات المتحققة في هذا المجال والبناء عليها لتحقيق بيئة عمل أكثر شمولية.
وافتتح المؤتمر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الرئيس التنفيذي لمجموعة أو إم سي القابضة، والراعي لبرنامج التنوع والمساواة والشمول في شركة بي أيه إي سيستمز في المملكة العربية السعودية، والذي أوضح في كلمته الجهود المستمرة والتقدم المتحقق في إيجاد بيئة شاملة منذ إطلاق مبادرات الشركة في هذا المجال.
وقال الدكتور "آل الشيخ": "إن نجاحاتنا لم تكن لتتحقق إلا بفضل الجهود المشتركة التي تؤمن بقوة التنوع والمساواة والشمول، وإن تعزيز هذه القيم يُعد جزءًا أساسيًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء مجتمع شامل يتيح للجميع فرصًا متساوية، وتحقيق هذه الرؤية يتطلب تكاتف الجهود بين القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، واستمرار العمل على تعزيز هذه المبادئ."
وأضاف: "إن التزامنا بتعزيز بيئة عمل شاملة تضم قرابة خمسة آلاف و500 موظف يعملون في اثني عشر موقعًا في خمس مناطق حول المملكة لا يعزز فقط أداء شركتنا، بل يسهم أيضًا في نهضة وطننا الغالي، ليؤسس لمستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا للجميع".
يشار إلى أن المؤتمر حظي بمشاركة عدد من القادة الرئيسيين في شركة بي أيه إي سيستمز، منهم أماندا وود مديرة التنوع والمساواة والشمول في بي أيه إي سيستمز العالمية، والمهندس صالح الغامدي الرئيس التنفيذي لشركة بي أيه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب، وجيريمي شارماك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصيانة وإدارة خطوط الإمداد المحدودة، إلى جانب أعضاء لجنة إدارة شركة بي أيه إي سيستمز السعودية.
كما شاركت في الحدث شخصيات بارزة مثل ريما اليحيى عضو مجلس الشورى، وشهد المؤتمر حضور ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي؛ لدعم التنوع والشمول.