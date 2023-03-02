"ديوان المحاسبة" يستعرض أبرز مراحل وأهداف مشروع منهجية المراجعة المالية

عُقد الاجتماع السنوي الثالث والعشرون لمسؤولي الديوان العام للمحاسبة، بمقر الديوان الرئيس في مدينة الرياض اليوم, برئاسة رئيس الديوان الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.
واستعرض خلال الاجتماع أبرز مراحل وأهداف مشروع منهجية المراجعة المالية, في ظل التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، الذي دشنه معالي رئيس الديوان مطلع الأسبوع الجاري.
وكرم رئيس الديوان المنسوبين المحالين إلى التقاعد لعام 2022م, وأشاد بالجهود المخلصة التي بذلها زملاؤه المتقاعدون في أداء المهام والواجبات الوظيفية, التي كُلفوا بها خلال فترة عملهم بالديوان.