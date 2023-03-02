"ديوان المحاسبة" يستعرض أبرز مراحل وأهداف مشروع منهجية المراجعة المالية

عُقد الاجتماع السنوي الثالث والعشرون لمسؤولي الديوان العام للمحاسبة، بمقر الديوان الرئيس في مدينة الرياض اليوم, برئاسة رئيس الديوان الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.