"المدني" يشارك بـ"دورية ذكية" للتأكد من بيانات وتراخيص شركات الحجاج والتزامها بالاشتراطات

وتتمثل هذه التقنية في مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) المثبت على مداخل مخيمات إسكان الحجاج عن بُعد بواسطة الكاميرات المجهزة في الدورية الذكية، عند مرورها أمام المخيمات لتقرأ جميع البيانات والتراخيص الصادرة للشركة وتعرضها على الجهاز المحمول داخل المركبة.