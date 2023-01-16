احتضن الكلى.. "جراحة الـ4 ساعات" تنقذ مريضًا بالهفوف من "ورم الـ7 كجم"

وأكد تجمّع الأحساء الصحي، أن أطباء جراحة الكلى والمسالك البولية في مستشفى الملك فهد بالهفوف استقبلوا حالة لمريض يشكو من آلام مستمرة في منطقة البطن، وتم إجراء الفحص السريري والمخبري والإشعاعي الذي أكّد وجود ورم في التجويف البطني الخلفي بلغ وزنه 7.5 كيلوجرام بحجم 36 سم؛ محتضنًا الكلية اليمنى؛ ليتقرر إجراء تدخل جراحي عاجل لاستئصال الورم، والتأكد من سلامة المنطقة بعد الإزالة، ومن ثم نقل المريض إلى أقسام التنويم ومتابعة الحالة من قبل مختصي التمريض لحين استقرار الحالة.