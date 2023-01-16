احتضن الكلى.. "جراحة الـ4 ساعات" تنقذ مريضًا بالهفوف من "ورم الـ7 كجم"

تمكّن فريق طبي مختص بجراحة الكلى والمسالك البولية في مدينة الهفوف، من استئصال ورم يبلغ وزنه أكثر من 7 كيلوجرامات في عملية جراحية معقدة ودقيقة استغرقت 4 ساعات تكللت بالنجاح.
وأكد تجمّع الأحساء الصحي، أن أطباء جراحة الكلى والمسالك البولية في مستشفى الملك فهد بالهفوف استقبلوا حالة لمريض يشكو من آلام مستمرة في منطقة البطن، وتم إجراء الفحص السريري والمخبري والإشعاعي الذي أكّد وجود ورم في التجويف البطني الخلفي بلغ وزنه 7.5 كيلوجرام بحجم 36 سم؛ محتضنًا الكلية اليمنى؛ ليتقرر إجراء تدخل جراحي عاجل لاستئصال الورم، والتأكد من سلامة المنطقة بعد الإزالة، ومن ثم نقل المريض إلى أقسام التنويم ومتابعة الحالة من قبل مختصي التمريض لحين استقرار الحالة.
وأكد الفريق الطبي أن هذا الإجراء التداخلي يعتبر من العمليات النوعية والمعقدة، حيث تطلبت إجراء عدد من الفحوصات بأحدث التقنيات الطبية من أشعة مقطعية وتحاليل مخبرية دقيقة.
يُذكر أن مستشفى الملك فهد بالأحساء تمكّن من إجراء أكثر من 5000 آلاف عملية جراحية حتى نهاية العام الماضي، فيما قدم خدمات علاجية لمراجعي العيادات الخارجية لأكثر من 142.589 ألف مراجع، وبلغ عدد المنومين 11.020 ألف مستفيد، في حين تجاوز عدد مراجعي الطوارئ 112 ألف مراجع.