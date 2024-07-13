جامعة جدة تطرح 26 برنامج دبلوم مجاني

أعلنت جامعة جدة، عن إتاحة 26 برنامج دبلوم مجاني بالكلية التطبيقية، ضمن مراحل القبول للعام 1446هـ، وتواكب مستجدات العصر، وتلبي احتياجات سوق العمل من الوظائف، وترتبط بشهادات مهنية معتمدة، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب للحصول على الشهادات المهنية قبل تخرجهم بالشراكة مع جميع الجهات بالقطاع العام والخاص وغير الربحي المحلي والعالمي.