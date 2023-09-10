وزارة الشؤون البلدية والقروية وشركة آفاق للاستثمار توقِّعان اتفاقية تعاون ودعم لضخ 4092 وحدة سكنية

ومن جانبه، قال وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الطويل: اليوم، ونحن نشاهد الزخم الكبير في معرض سيتي سكيب العالمي بالحضور المميز، ومشاركة ضخمة من القطاع الخاص، تحرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كل الحرص على دعم القطاع الخاص. والحكومة بكامل أذرعها تدعم القطاع الخاص، وتعمل معها بشكل واضح. اليوم أُطلقت أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية في ضاحية سدايم بمدينة جدة، وكذلك "روشن" أطلقت مشروع "مرافي".