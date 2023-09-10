وزارة الشؤون البلدية والقروية وشركة آفاق للاستثمار توقِّعان اتفاقية تعاون ودعم لضخ 4092 وحدة سكنية

وقَّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اتفاقية تعاون ودعم مع شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري مساء اليوم؛ لإنشاء وضخ 4092 وحدة سكنية عالية الجودة، بقيمة إجمالية تتجاوز مليارًا وسبعمائة مليون ريال، في مدينة جدة، وذلك بمعرض سيتي سكيب العالمي بالرياض.
وجرى توقيع الاتفاقية برعاية معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير. ووقَّع الاتفاقية وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، ورئيس مجلس إدارة شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري الأستاذ بندر بن رضي الخضيري.
ومن جانبه، قال وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الطويل: اليوم، ونحن نشاهد الزخم الكبير في معرض سيتي سكيب العالمي بالحضور المميز، ومشاركة ضخمة من القطاع الخاص، تحرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كل الحرص على دعم القطاع الخاص. والحكومة بكامل أذرعها تدعم القطاع الخاص، وتعمل معها بشكل واضح. اليوم أُطلقت أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية في ضاحية سدايم بمدينة جدة، وكذلك "روشن" أطلقت مشروع "مرافي".
وأضاف وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، الأستاذ عبدالرحمن الطويل، بأن مدينة جدة مُقبلة على تغيُّر كبير على الشكل العقاري، يتلاءم ويتناسب مع متطلبات ساكنيها. ومستمرون في ضخ منتجات مكتملة الخدمات ذات جودة حياة عالية بمدينة جدة.
وأشار "الطويل" إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وقَّعت اتفاقية تشجع المطورين على تنفيذ المشاريع النوعية، وضخ منتجات سكنية متنوعة، وذات جودة. والسوق يستوعب الجميع، وأي مطور عقاري جاهز للاستثمار سيجد الفرصة بشكل سريع ومباشر وفوري. واليوم الجهات الحكومية كافة بشتى أنواعها تدعم المطور العقاري، وتُسهِّل أعمالهم.
من جانبه، عبَّر رئيس مجلس إدارة شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري، الأستاذ بندر رضي الخضيري، عن سعادته بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأكد حرص الشركة على تنفيذ أفضل المواصفات بجودة عالية، وتحقيق الاستدامة للوحدات السكنية.
وقال "الخضيري": "نفخر بأن يكون لنا دور فاعل في النهضة العمرانية الكبيرة التي يشهدها وطننا الحبيب، ونساهم مع شركائنا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والمساهمة في توفير السكن المناسب".
وأشار إلى أن ما تُقدِّمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان محل تقدير من الجميع؛ إذ دأبت على دعم قطاع التطوير العقاري، عبر برامج ومبادرات لتنمية القطاع، من أبرزها مبادرة تحفيز المعروض العقاري التي تساهم في تسريع إجراءات المشاريع، وتزيد من عدد الفرص والأراضي القابلة للتطوير للمطور العقاري، التي بدورها تزيد من حجم المعروض العقاري.
وبيَّن "الخضيري" أن من أهم أولويات شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري مواكبة التطور والنمو؛ لتحقيق مستهدفات الوزارة التي تعمل باحترافية كبيرة، وتحرص على تحقيق النجاح تلو الآخر من خلال منتجات متنوعة بجودة عالية.