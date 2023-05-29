"الجاسر" يلتقي وزير النقل الصربي ويبحثان فرص التعاون في مجال الطيران

عقد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، لقاءً ثنائيًا مع وزير البناء والنقل والبنية التحتية الصربي غوران فيسيتش، ضمن برنامج زيارة معاليه لجمهورية صربيا.
شهد اللقاء بحث سُبل أوجه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، كما قدّم "الجاسر" لمحةً عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وما تتضمنه من مبادرات وبرامج ومشاريع وفرص استثمارية؛ تهدف من خلالها ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وتمّت مناقشة فرص التعاون المتاحة في الطيران، والناقلات الجوية، والسكك الحديدية، والمناطق اللوجستية.
واطّلع "الجاسر"، على عرضٍ مرئي عن مشاريع النقل والبنية التحتية في جمهورية صربيا، والخطط المستقبلية لتطوير كافة مرافق النقل.