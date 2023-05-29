"الجاسر" يلتقي وزير النقل الصربي ويبحثان فرص التعاون في مجال الطيران

شهد اللقاء بحث سُبل أوجه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، كما قدّم "الجاسر" لمحةً عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وما تتضمنه من مبادرات وبرامج ومشاريع وفرص استثمارية؛ تهدف من خلالها ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.